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برع في التمثيل والموسيقى... وفاة الممثل ونجم موسيقى الكانتري كريس كريستوفرسون

فنّ
2024-09-30 | 09:22
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برع في التمثيل والموسيقى... وفاة الممثل ونجم موسيقى الكانتري كريس كريستوفرسون
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برع في التمثيل والموسيقى... وفاة الممثل ونجم موسيقى الكانتري كريس كريستوفرسون

برع في التمثيل والموسيقى... وفاة الممثل ونجم موسيقى الكانتري كريس كريستوفرسون

غيب الموت الممثل الأميركي ونجم موسيقى الكانتري كريس كريستوفرسون، عن عمر يناهز 88 عاماً وذلك وفق ما أعلنت عائلته يوم أمس الأحد.

وقال أقاربه عبر صفحته على فيسبوك إن "كريس كريستوفرسون توفي بسلام السبت داخل منزله" في هاواي. وأضافوا "عندما ترون قوس قزح، فاعلموا أنه يبتسم لنا جميعا".

فاز كريستوفرسون بجائزة غولدن غلوب عام 1976 عن دوره إلى جانب باربرا سترايسند في فيلم "ايه ستار إز بورن" A Star is Born، وحقق نجاحا أيضا في دور أداه في فيلم "بات غاريت أند بيلي ذي كيد" Pat Garrett and Billy the Kid للمخرج سام بيكينبا عام 1973.

ومن بين أعماله الموسيقية "صنداي مورنينغ كامينغ داون" (1969) و"مي أند بوبي مكغي" (1970). وكان كريستوفرسون مغنيا وكاتب أغاني بارزا في موسيقى الكانتري، على غرار جوني كاش وويلي نيلسون الذي شكل معه فرقة "ذي هايواي من".

فاز كريستوفرسون بعدد من جوائز غرامي، وانضم إلى قاعة مشاهير مؤلفي الأغاني في العام 1985 وقاعة مشاهير موسيقى الكانتري في 2004.

ولد في 22 حزيران 1936 في براونزفيل بتكساس، وعمل في المجال العسكري بداية على غرار والده، قبل أن يستقر في ناشفيل، مهد موسيقى الكانتري، وحيث كتب "صنداي مورنينغ كامينغ داون" لجوني كاش.

ونقل موقع كريستوفرسون عن بوب ديلان قوله "بات هناك ناشفيل قبل كريس وناشفيل بعد كريس، لأنه غيّر كل شيء".

وواصل المغني إحياء حفلات موسيقية حتى اعتزاله الفن سنة 2021 عن 84 عاما.
 
المصدر: وكالة فرانس برس

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