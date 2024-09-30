الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
27
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
27
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
برع في التمثيل والموسيقى... وفاة الممثل ونجم موسيقى الكانتري كريس كريستوفرسون
فنّ
2024-09-30 | 09:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
برع في التمثيل والموسيقى... وفاة الممثل ونجم موسيقى الكانتري كريس كريستوفرسون
برع في التمثيل والموسيقى... وفاة الممثل ونجم موسيقى الكانتري كريس كريستوفرسون
غيب الموت الممثل الأميركي ونجم موسيقى الكانتري كريس كريستوفرسون، عن عمر يناهز 88 عاماً وذلك وفق ما أعلنت عائلته يوم أمس الأحد.
وقال أقاربه عبر صفحته على فيسبوك إن "كريس كريستوفرسون توفي بسلام السبت داخل منزله" في هاواي. وأضافوا "عندما ترون قوس قزح، فاعلموا أنه يبتسم لنا جميعا".
فاز كريستوفرسون بجائزة غولدن غلوب عام 1976 عن دوره إلى جانب باربرا سترايسند في فيلم "ايه ستار إز بورن" A Star is Born، وحقق نجاحا أيضا في دور أداه في فيلم "بات غاريت أند بيلي ذي كيد" Pat Garrett and Billy the Kid للمخرج سام بيكينبا عام 1973.
ومن بين أعماله الموسيقية "صنداي مورنينغ كامينغ داون" (1969) و"مي أند بوبي مكغي" (1970). وكان كريستوفرسون مغنيا وكاتب أغاني بارزا في موسيقى الكانتري، على غرار جوني كاش وويلي نيلسون الذي شكل معه فرقة "ذي هايواي من".
فاز كريستوفرسون بعدد من جوائز غرامي، وانضم إلى قاعة مشاهير مؤلفي الأغاني في العام 1985 وقاعة مشاهير موسيقى الكانتري في 2004.
ولد في 22 حزيران 1936 في براونزفيل بتكساس، وعمل في المجال العسكري بداية على غرار والده، قبل أن يستقر في ناشفيل، مهد موسيقى الكانتري، وحيث كتب "صنداي مورنينغ كامينغ داون" لجوني كاش.
ونقل موقع كريستوفرسون عن بوب ديلان قوله "بات هناك ناشفيل قبل كريس وناشفيل بعد كريس، لأنه غيّر كل شيء".
وواصل المغني إحياء حفلات موسيقية حتى اعتزاله الفن سنة 2021 عن 84 عاما.
المصدر: وكالة فرانس برس
آخر الأخبار
فنّ
التمثيل
والموسيقى...
الممثل
موسيقى
الكانتري
كريستوفرسون
التالي
معين شريف: "سنبقى على نهجك"
"الحزن يحرق القلب"... عاصي الحلاني: أيلول أسود
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-09-27
وفاة الممثلة ماغي سميث عن عمر 89 عاما
فنّ
2024-09-27
وفاة الممثلة ماغي سميث عن عمر 89 عاما
0
فنّ
2024-09-10
وفاة الممثل الأميركي جيمس إيرل جونز عن 93 سنة
فنّ
2024-09-10
وفاة الممثل الأميركي جيمس إيرل جونز عن 93 سنة
0
فنّ
2024-08-23
مهرجان بوسان يخصّ الممثل في فيلم "باراسايت" لي سون- كيون بتحية تكريمية بعد وفاته
فنّ
2024-08-23
مهرجان بوسان يخصّ الممثل في فيلم "باراسايت" لي سون- كيون بتحية تكريمية بعد وفاته
0
أخبار لبنان
2024-08-11
وفاة الممثل سمير شمص
أخبار لبنان
2024-08-11
وفاة الممثل سمير شمص
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
10:45
"لا كلمات تكفي للمواساة"... طوني عيسى في رسالة مؤثرة: وسط الظلام يبقى الأمل
فنّ
10:45
"لا كلمات تكفي للمواساة"... طوني عيسى في رسالة مؤثرة: وسط الظلام يبقى الأمل
0
فنّ
10:31
"صاير الهدوء بيخوف"... نادين الراسي: وبعدين... لأيمتى؟!
فنّ
10:31
"صاير الهدوء بيخوف"... نادين الراسي: وبعدين... لأيمتى؟!
0
فنّ
10:23
ممثلة لبنانية كويتية تسحر المتابعين بصور من لبنان: "بيروت" (صور)
فنّ
10:23
ممثلة لبنانية كويتية تسحر المتابعين بصور من لبنان: "بيروت" (صور)
0
فنّ
10:11
"بيروت تهجرت والرجعة اقوى"... سيرين عبد النور: ما رح نخاف
فنّ
10:11
"بيروت تهجرت والرجعة اقوى"... سيرين عبد النور: ما رح نخاف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:14
واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي: أكدنا لواشنطن أننا سنشن عمليات محدودة في عدد من القرى على طول الحدود مع لبنان
آخر الأخبار
11:14
واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي: أكدنا لواشنطن أننا سنشن عمليات محدودة في عدد من القرى على طول الحدود مع لبنان
0
فنّ
2024-08-06
"تعاقدت مع شركة إنتاج جديدة"... شيرين عبد الوهاب: سأطلق 5 أغنيات جديدة في هذا التاريخ!
فنّ
2024-08-06
"تعاقدت مع شركة إنتاج جديدة"... شيرين عبد الوهاب: سأطلق 5 أغنيات جديدة في هذا التاريخ!
0
تقارير نشرة الاخبار
03:07
غارة اسرائيلية على مبنى في الكولا دمّرت الطابق الرابع بالكامل (فيديو)
تقارير نشرة الاخبار
03:07
غارة اسرائيلية على مبنى في الكولا دمّرت الطابق الرابع بالكامل (فيديو)
0
أمن وقضاء
04:08
طوارىء الصحة: 4 شهداء و4 جرحى حصيلة الغارة على الكولا
أمن وقضاء
04:08
طوارىء الصحة: 4 شهداء و4 جرحى حصيلة الغارة على الكولا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:49
تسهيلات طبية للنازحين الذين يعانون من أمراض مزمنة... هذا ما قاله وزير الصحة للـLBCI
أخبار لبنان
08:49
تسهيلات طبية للنازحين الذين يعانون من أمراض مزمنة... هذا ما قاله وزير الصحة للـLBCI
0
أمن وقضاء
08:38
هدوء متقطع في البقاع... اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
08:38
هدوء متقطع في البقاع... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
08:32
في صور... استهداف مخيّم البص ومحيط المدينة
أخبار لبنان
08:32
في صور... استهداف مخيّم البص ومحيط المدينة
0
أخبار لبنان
08:30
آخر معطيات الغارات الاسرائيلية على الكولا... والـLBCI في الضاحية
أخبار لبنان
08:30
آخر معطيات الغارات الاسرائيلية على الكولا... والـLBCI في الضاحية
0
أخبار دولية
08:28
تفاصيل صحّة تسلل قوة من الكومندوس واجواء الداخل الاسرائيلي واعتراض مُسيَّرة في طريقها كاريش
أخبار دولية
08:28
تفاصيل صحّة تسلل قوة من الكومندوس واجواء الداخل الاسرائيلي واعتراض مُسيَّرة في طريقها كاريش
0
أخبار لبنان
08:24
وزير الخارجية الفرنسي في لبنان... إليكم تفاصيل لقاءاته
أخبار لبنان
08:24
وزير الخارجية الفرنسي في لبنان... إليكم تفاصيل لقاءاته
0
تقارير نشرة الاخبار
06:56
عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض لاتزال مستمرة في عين الدلب بعد إستهداف مبنى سكني بالأمس
تقارير نشرة الاخبار
06:56
عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض لاتزال مستمرة في عين الدلب بعد إستهداف مبنى سكني بالأمس
0
تقارير نشرة الاخبار
06:55
عشرات الشهداء من بينهم الفرق الإسعافية في بعلبك
تقارير نشرة الاخبار
06:55
عشرات الشهداء من بينهم الفرق الإسعافية في بعلبك
0
أخبار لبنان
05:50
ميقاتي: فور وقف إطلاق النار... دعوة لانتخاب رئيس توافقي واستعداد لإرسال الجيش إلى جنوب نهر الليطاني
أخبار لبنان
05:50
ميقاتي: فور وقف إطلاق النار... دعوة لانتخاب رئيس توافقي واستعداد لإرسال الجيش إلى جنوب نهر الليطاني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:37
تعويض موقت ومساعدة مالية لكل العاملين في القطاع العام والمتقاعدين
خبر عاجل
06:37
تعويض موقت ومساعدة مالية لكل العاملين في القطاع العام والمتقاعدين
2
خبر كاذب
12:09
تشييع السيد حسن نصرالله يوم غد الإثنين غير صحيح
خبر كاذب
12:09
تشييع السيد حسن نصرالله يوم غد الإثنين غير صحيح
3
تقارير نشرة الاخبار
14:01
هكذا تمّ اغتيال السيد نصر الله
تقارير نشرة الاخبار
14:01
هكذا تمّ اغتيال السيد نصر الله
4
أمن وقضاء
23:53
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نعت ثلاثة من قادتها استشهدوا في الغارة على شقة في الكولا فجرا
أمن وقضاء
23:53
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نعت ثلاثة من قادتها استشهدوا في الغارة على شقة في الكولا فجرا
5
آخر الأخبار
15:08
أ ب عن الرئيس الإيراني: وعود قادة أميركا وأوروبا بوقف إطلاق النار مقابل عدم ردنا على قتل هنية كانت محض أكاذيب
آخر الأخبار
15:08
أ ب عن الرئيس الإيراني: وعود قادة أميركا وأوروبا بوقف إطلاق النار مقابل عدم ردنا على قتل هنية كانت محض أكاذيب
6
خبر عاجل
18:06
أنباء عن غارة استهدفت شقة سكنية في محيط جسر الكولا
خبر عاجل
18:06
أنباء عن غارة استهدفت شقة سكنية في محيط جسر الكولا
7
خبر عاجل
05:08
الشيخ نعيم قاسم: خلافا لما ذكر العدو لم يكن هناك اجتماع لعشرين من القادة لكن كان معه الاخوة الذين يحيطون به ومنهم قائد حرسه والاخ سمير حرب "جهاد"
خبر عاجل
05:08
الشيخ نعيم قاسم: خلافا لما ذكر العدو لم يكن هناك اجتماع لعشرين من القادة لكن كان معه الاخوة الذين يحيطون به ومنهم قائد حرسه والاخ سمير حرب "جهاد"
8
خبر عاجل
03:57
كلمة لنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند الساعة 12 ظهرا
خبر عاجل
03:57
كلمة لنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند الساعة 12 ظهرا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More