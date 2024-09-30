ممثلة لبنانية كويتية تسحر المتابعين بصور من لبنان: "بيروت" (صور)

نشرت الممثلة اللبنانية الكويتية ليلى عبد الله مجموعة من الصور لمناطق لبنانية جميلة عبر حسابها على إنستغرام، منها العاصمة بيروت والشوف والبترون.

وعلقت ليلى، التي تجاوز عدد متابعيها الـ5 ملايين، على المنشور بكلمة واحدة: "بيروت".

في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها اللبنانيون، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي موجة كبيرة من الدعم من قبل فنانيين لبنانيين وعرب وأجانب للبنان وأهله الذين يعيشون كابوس الحرب يوميًا.