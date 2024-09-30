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"صاير الهدوء بيخوف"... نادين الراسي: وبعدين... لأيمتى؟!
فنّ
2024-09-30 | 10:31
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"صاير الهدوء بيخوف"... نادين الراسي: وبعدين... لأيمتى؟!
"صاير الهدوء بيخوف"... نادين الراسي: وبعدين... لأيمتى؟!
شاركت الممثلة اللبنانية نادين الراسي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي عبّرت عن استيائها مما يحصل من عدوان اسرائيلي على مناطق عدة في لبنان.
وفي التفاصيل، شاركت نادين الراسي
تسجيلا صوتيا
لأحد المواطنين وهو يمازح صديقه عبر تطبيق واتساب قائلا له: "ما عاد فيي إحكي معك انا بالمدرسة، بعد معي 10 دقايق وبيدق الجرس... حطوني اليوم ناظر، إمي عم تدرّس رياضيات وبيي فيزياء"، وعلّقت على المقطع بعفوية وكتبت: "بيكفي إنك لبناني".
وشاركت
مقطع فيديو
آخر يظهر ضواحي العاصمة وهي في حالة من الهدوء التام والصمت المخيف وعلقت نادين الراسي: "صاير الهدوء بيخوف".
كذلك، شاركت نادين الراسي صورة لها وهي تنظر إلى الأفق البعيد وكتبت جملة مفادها: "... وبعدين؟!! لأيمتى؟!!"، وأرفقت الصورة بالعلم اللبناني.
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فنّ
الهدوء
بيخوف"...
نادين
الراسي:
وبعدين...
لأيمتى؟!
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