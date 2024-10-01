ريتا حايك: "صاروا عنا"

ريتا حايك: "صاروا عنا"



تفاعلت الممثلة اللبنانية ريتا حايك مع التطورات الأخيرة في لبنان والعدوان الإسرائيلي الذي استهدف مناطق لبنانية عدّة.

ونشرت حايك صورة بخلفية سوداء عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام وكتبت: "صاروا عالأراضي اللبنانية صاروا عنا".



وكتبت حايك في وقت لاحق: "نحن نشهد الآن الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان، بشرف الله حدا يوعيني من هالكابوس".