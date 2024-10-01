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بالدعاء والكلمات المؤثرة... تامر حسني يتضامن مع لبنان وهذا ما نشره

بالدعاء والكلمات المؤثرة... تامر حسني يتضامن مع لبنان وهذا ما نشره



تضامن الفنان المصري تامر حسني مع اللبنانيين بعد التطورات الأخيرة في لبنان والعدوان الإسرائيلي الذي استهدف مناطق لبنانية عدة.



ونشر حسني صورة بخلفية سوداء عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام وكتب: "اللهم إنا نستودعك لبنان وفلسطين وشعبهم وأمنهم وأمانهم أرضهم وسمائهم اللهم كن لهم معيناً وظهيراً ونصيراً واحفظهم ربنا من كل سوء".

