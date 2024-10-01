"الله يهونها عالجميع"... ماغي بو غصن: مرحلة صعبة وبحاجة نتكاتف فيها كلنا سوا

قائمة ببعض المراكز والمنازل المتوفرة لإيواء النازحين من بيوتهم لكل اللي بحاجة أو عم يسألوا..



كل حدا منّا قادر يساعد بحسب قدرته.. مرحلة صعبة وبحاجة نتكاتف فيها كلنا سوا..



يا رب.. الله يهونها عالجميع 🙏 #لبنان



https://t.co/0Ko3P1DXkv — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) September 30, 2024

نشرت الممثلة ماغي بو غصن في حسابها عبر موقع X ، تويتر سابقا، المنشور التالي: " قائمة ببعض المراكز والمنازل المتوفرة لإيواء النازحين من بيوتهم لكل اللي بحاجة أو عم يسألوا.. ".وتابعت ماغي بو غصن: "كل حدا منّا قادر يساعد بحسب قدرته.. مرحلة صعبة وبحاجة نتكاتف فيها كلنا سوا.. يا رب.. الله يهونها عالجميع".