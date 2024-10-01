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"بيروت تهجرت... الجنوب والبقاع كمان"... جورج خباز يجدد الصرخة ويستشهد بالإنجيل: هذا ما قاله!
فنّ
2024-10-01 | 08:30
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"بيروت تهجرت... الجنوب والبقاع كمان"... جورج خباز يجدد الصرخة ويستشهد بالإنجيل: هذا ما قاله!
"بيروت تهجرت... الجنوب والبقاع كمان"... جورج خباز يجدد الصرخة ويستشهد بالإنجيل: هذا ما قاله!
شارك الفنان اللبناني جورج خباز مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تعكس غضبه واستياءه مما يحصل من عدوان اسرائيلي على مناطق عدة في لبنان.
وفي التفاصيل، شارك جورج خباز صورة لشوارع العاصمة المليئة بالنازحين بعنوان: "بيروت تهجرت"، ولكن الأخير أكمل العبارة بـ"الجنوب والبقاع كمان"، وذلك في إشارة منه إلى تعرّض غالبية مناطق لبنان للقصف وسكانها للتهجير، فالموضوع لم يقتصر على بيروت فقط.
وشارك جورج خباز مجموعة من الأرقام التي بإمكانها مساعدة النازحين للتوجه إلى مراكز الإيواء ولتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، بالإضافة إلى مشاركته أرقام الدفاع المدني، فرق الإطفاء، الصليب الأحمر، وزارة الصحة وغيرها من الجمعيات الخيرية المختصة بالصحة النفسية وذلك بهدف مساعدة المواطنين.
كذلك، كتب جورج خباز
آية
من الإنجيل: "فأجابهم يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم"، ونشر الفنان أيضًا
عبارة
للشاعر الراحل جوزيف حرب مفادها: "وإنت بالعز مكتوب يا تراب الجنوب".
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