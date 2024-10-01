مساعدات من وديع الشيخ إلى النازحين... والأخير: "عالقليلة قوم ساعد ولاد بلدك شوي" (فيديو)

أطلّ الفنان اللبناني وديع الشيخ على متابعيه عبر منصة إنستغرام مشدداً على أهمية مساعدة النازحين في الظروف الصعبة الّتي يمرّ بها لبنان، شاكراً كلّ المواطنين من مناطق لبنانية عدة لمساعدتهم بعضهم البعض.

وأكّد وديع الشيخ أنه يقوم بالواجب من أجل شعب لبنان مؤكداً أنه من الضروري جداً المساعدة وحتى لو كان الأمر بسيطاً. وقال: "عالقليلة قوم ساعد ولاد بلدك شوي".

كما علّق على مقطع الفيديو بالقول: "لفتة صغيرة مقابل وجع كبير".