سليم عساف ينشر أجمل مناظر لبنان مع أغنية من تأليفه: وهذه كلماتها (فيديو)

نشر الفنان والملحن سليم عساف مقطع فيديو يعرض أجمل مشاهد الطبيعة في لبنان، مصحوباً بأغنية من تأليفه تعكس الأمل في تجاوز الأوقات الصعبة. الأغنية تحمل رسالة تفاؤل، مؤكداً أن الأيام الصعبة ستنتهي.

وعلّق عساف على الفيديو قائلاً: "رغم الظروف القاسية، نؤمن بالبقاء".

ومن كلمات الأغنية التي لاقت تفاعلاً واسعاً: "والأيام الصعبة رح تمرأ يا قلبي، والشمس للي غابت وحياتك رح ترجع يا غالي".