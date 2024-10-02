اليسا تعليقاً على التطورات الأخيرة: "خلص؟!"

اليسا تعليقاً على التطورات الأخيرة: "خلص؟!"



كتبت الفنانة اللبنانية اليسا منشوراً عبر حسابها على إكس تعليقاً على الأحداث التي تحصل حالياً في لبنان والشرق الأوسط.



وجاء في المنشور: "خلص ؟!هيدا هو الرد الايراني؟!!!".