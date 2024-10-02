نادين الراسي: "خلص العمر يا ضيعتي"

نادين الراسي: "خلص العمر يا ضيعتي"

نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي صورة بخلفية سوداء عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام بعد التطورات الأخيرة في لبنان.



وكتبت الراسي: "يا رب، خلقت بمنطقة الحدث، ربيت وترعرعت بشوارعها وملاجئها. الفرق كان يحملنا البابا غافيين ونهرب من القذائف عالملاجئ وايام بالسيارة عالجبل هريبة بالعتمة".



وتابعت: "أما اليوم بيشحطوك أو بتموت، خلص العمر يا ضيعتي وكبرتي وكترو ولادك ونصيبك من الوجع دائماً للأسف محفوظ".