داليدا خليل: هيدي الحرب مش حربنا

نشرت الفنانة داليدا خليل في خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على انستغرام، عبرت فيها عن تأثرها بما يحصل في البلاد.



وكتبت داليدا خليل: " هيدي الحرب مش حربنا… هيدي الحرب مش من اختيار اللبناني ولا بده تكمل على أرضه…هيدي الحرب اللي ما رح تفرق مسيحي عن خيه المسلم… كونوا بخير وخلينا نتضامن بوجه العدو".