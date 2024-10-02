الشامي: "بعمركن ما رح تفهموا وجعنا"

اثناء تصدر بعض اغانيي عالمياً
مبارح كنت بدمشق ، واثناء القصف على دمشق والبيت يلي عم يهز
كنت عم فكر ، اني نزحت للمرة الخامسة بحياتي
بمعدل نزوح كل ٤ سنين ، بتصدقو ؟
بطّل عندي ايمان بالاستقرار والامان بهالدنيا
لما بتكونو بهالظروف ببطل يعنيلكم البيت الفخم بقد مانحنا عم ندور…
— Al Shami (@AlShamiMusic) October 1, 2024
اثناء تصدر بعض اغانيي عالمياً
مبارح كنت بدمشق ، واثناء القصف على دمشق والبيت يلي عم يهز
كنت عم فكر ، اني نزحت للمرة الخامسة بحياتي
بمعدل نزوح كل ٤ سنين ، بتصدقو ؟
بطّل عندي ايمان بالاستقرار والامان بهالدنيا
لما بتكونو بهالظروف ببطل يعنيلكم البيت الفخم بقد مانحنا عم ندور…