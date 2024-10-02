الشامي: "بعمركن ما رح تفهموا وجعنا"

الشامي: "بعمركن ما رح تفهموا وجعنا"



علّق الفنان السوري الشامي على التطورات الأخيرة التي يعيشها الشرق الأوسط في منشور عبر حسابه على إكس.



وكتب الشامي: "أثناء تصدر بعض أغانيي عالمياً مبارح كنت بدمشق، وأثناء القصف على دمشق والبيت يلي عم يهز كنت عم فكر، اني نزحت للمرة الخامسة بحياتي بمعدل نزوح كل ٤ سنين ، بتصدقوا؟".



وأضاف الشامي: "بطّل عندي ايمان بالاستقرار والأمان بهالدنيا لما بتكونوا بهالظروف ببطل يعنيلكم البيت الفخم بقد ما نحنا عم ندور ع خيمة آمنة النا ول يلي بحبونا وبصير عنا أسئلة متل ، كيف فيها تكمل فرحة؟ كيف فينا نعيش بسلام؟ كيف فيني كفّي مهمتي واصنع أمل للناس ؟".



وتابع الشامي في المنشور: " بعمركن مارح تفهمو وجعنا ، بهالظروف الحب أصعب والفن أعقد والأمل معدوم نحنا ما منشبه حدا منكن، نحنا قصة نزوح ووجع وبتصدقو كمان مرة؟ أنا جاهز انزح ١٠ مرات لسا بس رح ضل كافح بهالدنيا واسعى لحقق نجاح وأرقام خيالية وقاعدة جماهيرية مهيبة لأنو هي الطريقة الوحيدة لانتقم من كلشي أذاني".