الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علاقات خاصة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ألين لحود: "بدكن تدقوا الباب رح تسمعوا الجواب"
فنّ
2024-10-02 | 10:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ألين لحود: "بدكن تدقوا الباب رح تسمعوا الجواب"
ألين لحود: "بدكن تدقوا الباب رح تسمعوا الجواب"
شاركت الفنانة اللبنانية ألين لحود مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي عبّرت عن استيائها مما يتعرّض له لبنان.
وفي التفاصيل، شاركت ألين لحود مقطع فيديو لوالدتها الفنانة القديرة الراحلة، سلوى القطريب، وهي تؤدي أغنيتها الوطنية "بلدنا يابا"، كما كتبت لاحقا
رسالة
باللغة الانكليزية: "اسرائيل، الشيطان نفسه، أنتم الإرهابيون الحقيقيون".
كذلك، شاركت ألين لحود سلسلة من مقاطع الفيديو لتوقعات ليلى عبد اللطيف وكتبت لاحقًا: "صحتين القتلة الأكلتوها... قلنالكن ما صدقتوا.. بدكن تدقوا الباب رح تسمعوا الجواب خليكن مستقوايين بالجو... الجبان شغلتو يعوي من بعيد".
آخر الأخبار
فنّ
لحود:
"بدكن
تدقوا
الباب
تسمعوا
الجواب"
التالي
نادين نسيب نجيم: "هيدي بالتمثيل اسمها بروفا"
مشاهير لبنانيون يتضامنون بنشر صورة العلم اللبناني: "كلنا يعني كلنا للوطن" (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-09-25
البابا فرنسيس يعتبر أن التصعيد في لبنان "غير مقبول"
أخبار لبنان
2024-09-25
البابا فرنسيس يعتبر أن التصعيد في لبنان "غير مقبول"
0
أخبار دولية
2024-09-14
البابا فرنسيس يعتبر أن كلا من ترامب المناهض للهجرة وهاريس المدافعة عن حق الاجهاض "ضد الحياة"
أخبار دولية
2024-09-14
البابا فرنسيس يعتبر أن كلا من ترامب المناهض للهجرة وهاريس المدافعة عن حق الاجهاض "ضد الحياة"
0
أخبار دولية
2024-09-13
البابا فرنسيس يأسف لغياب "تقدم نحو السلام" في غزة
أخبار دولية
2024-09-13
البابا فرنسيس يأسف لغياب "تقدم نحو السلام" في غزة
0
أخبار دولية
2024-09-07
البابا يحض بابوا غينيا الجديدة على "وقف دوامة" العنف القبلي
أخبار دولية
2024-09-07
البابا يحض بابوا غينيا الجديدة على "وقف دوامة" العنف القبلي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
15:31
"بتكبروا القلب"... ماغي بو غصن مستمرة في دعم ومساندة اللبنانيين
فنّ
15:31
"بتكبروا القلب"... ماغي بو غصن مستمرة في دعم ومساندة اللبنانيين
0
فنّ
15:04
"أطفال لبنان بحاجة إلنا كلنا"... مبادرة مميزة يطلقها طارق سويد من أجل الطفولة
فنّ
15:04
"أطفال لبنان بحاجة إلنا كلنا"... مبادرة مميزة يطلقها طارق سويد من أجل الطفولة
0
فنّ
14:24
"التاريخ سيحاسب من راقب المجزرة بصمت"... نيكولا معوض يجدد الصرخة ويستشهد بالإنجيل
فنّ
14:24
"التاريخ سيحاسب من راقب المجزرة بصمت"... نيكولا معوض يجدد الصرخة ويستشهد بالإنجيل
0
فنّ
13:25
محمد عطية: "تصبحون على نصر جديد"
فنّ
13:25
محمد عطية: "تصبحون على نصر جديد"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:35
الشرطة الإسرائيلية: تضرر عدد من المباني في بلدات بإصبع الجليل جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان
آخر الأخبار
14:35
الشرطة الإسرائيلية: تضرر عدد من المباني في بلدات بإصبع الجليل جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
في البقاع تتالت الغارات ويتتالى معها تشييع المحبين
تقارير نشرة الاخبار
14:30
في البقاع تتالت الغارات ويتتالى معها تشييع المحبين
0
خبر عاجل
10:10
معلومات للـLBCI: بعد تصدي حزب الله لمحاولة تقدم الجيش الإسرائيلي في مارون الراس إشتباكات عنيفة عادت على مسافة صفر في كفركلا والعديسة
خبر عاجل
10:10
معلومات للـLBCI: بعد تصدي حزب الله لمحاولة تقدم الجيش الإسرائيلي في مارون الراس إشتباكات عنيفة عادت على مسافة صفر في كفركلا والعديسة
0
أخبار دولية
2024-10-01
الوضع في اسرائيل بعد ساعات من القصف الايراني
أخبار دولية
2024-10-01
الوضع في اسرائيل بعد ساعات من القصف الايراني
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
18:35
شهداء بغارة إسرائيلية على الباشورة
أمن وقضاء
18:35
شهداء بغارة إسرائيلية على الباشورة
0
أمن وقضاء
18:14
3 غارات على الضاحية الجنوبية مساء الاربعاء
أمن وقضاء
18:14
3 غارات على الضاحية الجنوبية مساء الاربعاء
0
خبر عاجل
18:07
بالفيديو: المبنى المستهدف في الباشورة
خبر عاجل
18:07
بالفيديو: المبنى المستهدف في الباشورة
0
تقارير نشرة الاخبار
17:02
صدمة كبيرة داخل اسرائيل إثر الهجوم الايراني ومقتل جنود اسرائيليين بعملية الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
17:02
صدمة كبيرة داخل اسرائيل إثر الهجوم الايراني ومقتل جنود اسرائيليين بعملية الجنوب
0
أخبار لبنان
16:52
بالفيديو والصور: الغارات الاسرائيلية مساء اليوم على الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
16:52
بالفيديو والصور: الغارات الاسرائيلية مساء اليوم على الضاحية الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
مرضى السرطان المهجرين من قراهم هذا ما يجب ان تعرفوه
تقارير نشرة الاخبار
14:41
مرضى السرطان المهجرين من قراهم هذا ما يجب ان تعرفوه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
المسؤوليات تتضاعف فيما يتعلق بتأمين كافة احتياجات النازحين
تقارير نشرة الاخبار
14:37
المسؤوليات تتضاعف فيما يتعلق بتأمين كافة احتياجات النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
تحديات أمنية كبيرة تواجه الصليب الأحمر اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
14:34
تحديات أمنية كبيرة تواجه الصليب الأحمر اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
في البقاع تتالت الغارات ويتتالى معها تشييع المحبين
تقارير نشرة الاخبار
14:30
في البقاع تتالت الغارات ويتتالى معها تشييع المحبين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:14
انذار من أدرعي لسكان هذه البلدات الجنوبية...
خبر عاجل
02:14
انذار من أدرعي لسكان هذه البلدات الجنوبية...
2
أمن وقضاء
18:16
أدرعي يوجّه إنذارا جديدا إلى سكان هذه الاحياء
أمن وقضاء
18:16
أدرعي يوجّه إنذارا جديدا إلى سكان هذه الاحياء
3
خبر عاجل
05:33
معلومات للـLBCI: دخول بعض آليات وجنود الجيش الاسرائيلي الى طريق عام عديسة - كفركلا
خبر عاجل
05:33
معلومات للـLBCI: دخول بعض آليات وجنود الجيش الاسرائيلي الى طريق عام عديسة - كفركلا
4
منوعات
04:23
وقفت شبه عارية خلف العلم الايراني وحملت سلاحها... ميريام كلينك تثير الجدل: Action!
منوعات
04:23
وقفت شبه عارية خلف العلم الايراني وحملت سلاحها... ميريام كلينك تثير الجدل: Action!
5
خبر عاجل
10:10
معلومات للـLBCI: بعد تصدي حزب الله لمحاولة تقدم الجيش الإسرائيلي في مارون الراس إشتباكات عنيفة عادت على مسافة صفر في كفركلا والعديسة
خبر عاجل
10:10
معلومات للـLBCI: بعد تصدي حزب الله لمحاولة تقدم الجيش الإسرائيلي في مارون الراس إشتباكات عنيفة عادت على مسافة صفر في كفركلا والعديسة
6
أخبار لبنان
16:52
بالفيديو والصور: الغارات الاسرائيلية مساء اليوم على الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
16:52
بالفيديو والصور: الغارات الاسرائيلية مساء اليوم على الضاحية الجنوبية
7
خبر عاجل
13:50
الخارجية الأميركية: أوضحنا للإسرائيليين بأننا لا ندعم استهداف البنية التحتية اللبنانية وواشنطن لا تريد استهداف المدنيين اللبنانيين
خبر عاجل
13:50
الخارجية الأميركية: أوضحنا للإسرائيليين بأننا لا ندعم استهداف البنية التحتية اللبنانية وواشنطن لا تريد استهداف المدنيين اللبنانيين
8
خبر عاجل
01:44
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جنود إسرائيليين في قصف وتبادل لإطلاق النار مع حزب الله قرب الحدود مع لبنان
خبر عاجل
01:44
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جنود إسرائيليين في قصف وتبادل لإطلاق النار مع حزب الله قرب الحدود مع لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More