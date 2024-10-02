كندة علوش تناشد العالم أجمع: "لا تتخلوا عن لبنان"

وقت الأزمات والحروب الوجع واحد والدم واحد#لبنان جنة كل الي عاش فيها وزارها بيعرف جمالها وغناها وعظمة شعبا
لاتتخلوا عنها هي بحاجة دعمكم ومساندتكم
في مليون نازح تركوا بيوتهم محتاجين للمساعدة
الجمعيات الخيرية المدنية عم تعمل مجهود جبار عالأرض ومحتاجين دعم كبير من كل الي بيقدر يساعد… pic.twitter.com/rLwr4RhkMk
— Kinda Alloush (@KindaAlloush) October 1, 2024
وقت الأزمات والحروب الوجع واحد والدم واحد#لبنان جنة كل الي عاش فيها وزارها بيعرف جمالها وغناها وعظمة شعبا
لاتتخلوا عنها هي بحاجة دعمكم ومساندتكم
في مليون نازح تركوا بيوتهم محتاجين للمساعدة
الجمعيات الخيرية المدنية عم تعمل مجهود جبار عالأرض ومحتاجين دعم كبير من كل الي بيقدر يساعد… pic.twitter.com/rLwr4RhkMk