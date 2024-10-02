كندة علوش تناشد العالم أجمع: "لا تتخلوا عن لبنان"

كندة علوش تناشد العالم أجمع: "لا تتخلوا عن لبنان"



أعربت الممثلة السورية كندة علوش عن تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني في ظلّ الحرب القائمة، وذلك من خلال منشور كتبته عبر حسابها على منصة إكس.



وكتبت كندة علوش رسالة مفادها: "وقت الأزمات والحروب الوجع واحد والدم واحد، لبنان جنة كل الي عاش فيها وزارها بيعرف جمالها وغناها وعظمة شعبا، لا تتخلوا عنها، هي بحاجة دعمكم ومساندتكم. في مليون نازح تركوا بيوتهم محتاجين للمساعدة، الجمعيات الخيرية المدنية عم تعمل مجهود جبار عالأرض ومحتاجين دعم كبير من كل الي بيقدر يساعد".



وختمت كندة علوش كلامها قائلة: "الله يحمي لبنان وسوريا وفلسطين.. الله يحمي السودان وكل البلاد المتأزمة والله يديم الأمان بالبلاد الآمنة".