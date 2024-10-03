السيدة ماجدة الرومي في صرخة غضب: "سوف نبقى" (فيديو)

شاركت السيدة ماجدة الرومي مقطع فيديو عبر حسابها على إكس تضمن رسالة صوتية جددت فيها تضامنها مع أبناء بلدها بعد التطورات الأخيرة في لبنان.

وكتبت السيدة ماجدة: "لبنان سوف نبقى".

وجاء في الرسالة الصوتية: "اذا كانت هذه هي ديمقراطيتهم واحترامهم لحقوق الإنسان، إذا كانت هذه هي عدالتهم أن يقوموا بتدمير البيوت فوق رؤوس الأطفال والعزل والشيوخ من دون رحمة وبوحشية والله هتلر ما عملها، وأن يقوموا بإبادة بعض القرى من على وجه الأرض".

وتابعت: "من يساند لبنان اليوم ويقف معه يشهد لانسانيته وضميره ومن يساندنا اليوم يساند السماء والأرض والكرامة العربية، وفي هذه الليلة الحزينة أضم حزني إلى حزن اللبنانيين ودموعي لدموعهم وصلاتي لصلاتهم مع أنني أعلم بأن لا شيء ينال من صمودهم".

وختمت: "آن الأوان أن نرى لبنان الذي نحلم به سيداً حراً مستقلاً ويصان من حدوده إلى حدوده وصولاً إلى بحره".