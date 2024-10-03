بكلمات والدها الراحل... اليسا تجدد دعمها للبنان على طريقتها (فيديو)

نشرت الفنانة اللبنانية اليسا مقطع فيديو عبر حسابها على إكس تضمن قصيدة ألقتها بصوتها والتي كتبها والدها الراحل، بعد الأحداث المأساوية التي يعيشها لبنان.

وكتبت اليسا: "ما في شي بيوصف اللي عم نمرق فيه هلق أكتر من كلمات بيّي... قصيدته للبنان من زمان، وكأنه كتبها لليوم".

وجاء في القصيدة: "كنا للأمم وهج المنارة وبحرف النور توجنا الصدارة، عيب وعار ننحر هالحضارة ونرجمها بشظايا جهنمية، هشلت من خطايانا الطبيعة علينا تآمروا وراضوا القطيعة، تعوا نخلق من الإلفة شريعة تكون بمستوى بلادي البديعة، الشعب ما بتجمعوا إلا القضية".