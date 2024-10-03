نادين نسيب نجيم: "يا رب لطفك"

تفاعلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع التطورات التي تحصل في لبنان في منشور عبر حسابها على إكس.

وكتبت نادين في المنشور: "غزّة بلشوا فيها بشهر تشرين و هجّروا ملايين الناس ولبنان عملوا نفس الشي بنفس التوقيت … الشتي عل بواب و العالم مهجرة، يا رب لطفك".