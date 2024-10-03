نادين نسيب نجيم: "يا رب لطفك"

تفاعلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع التطورات التي تحصل في لبنان في منشور عبر حسابها على إكس.
وكتبت نادين في المنشور: "غزّة بلشوا فيها بشهر تشرين و هجّروا ملايين الناس ولبنان عملوا نفس الشي بنفس التوقيت … الشتي عل بواب و العالم مهجرة، يا رب لطفك".
غزّة بلشوا فيها بشهر تشرين و هجّروا ملايين الناس ولبنان عملوا نفس الشي بنفس التوقيت … الشتي عل بواب و العالم مهجرة 😞💔 يا رب لطفك 🤲🏼
— Nadine Nassib Njeim 🏆 (@nadinenjeim) October 2, 2024
غزّة بلشوا فيها بشهر تشرين و هجّروا ملايين الناس ولبنان عملوا نفس الشي بنفس التوقيت … الشتي عل بواب و العالم مهجرة 😞💔 يا رب لطفك 🤲🏼