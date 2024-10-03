"يا حبيبي يا جنوب"... نادر الأتات: الله مع أصحاب الأرض

جدد الفنان اللبناني نادر الأتات دعمه ومساندته لأبناء بلده بعد الأحداث المأساوية التي يعيشها لبنان.

وكتب الأتات في منشور عبر حسابه على إكس: "ثبّت الله أقدامكم وعزيمتكم وحدد رمياتكم يا رجال يا أبطال.. يلّي بتعبّو الأرض طهر. الله معكن.. الله مع الحق ضد الباطل.. الله مع أصحاب الأرض.. أرض الشرف والعز. هو إلنا يا جنوب يا حبيبي يا جنوب".

ثبّت الله أقدامكم وعزيمتكم وحدد رمياتكم يا رجال يا أبطال.. يلّي بتعبّو الأرض طهر.

الله معكن.. الله مع الحق ضد الباطل.. الله مع أصحاب الأرض.. أرض الشرف والعز.

هو إلنا يا جنوب يا حبيبي يا جنوب🤍