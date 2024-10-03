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حقائق صادمة... طبيب يقر أمام القضاء الأميركي بضلوعه في وفاة ماثيو بيري

فنّ
2024-10-03 | 06:02
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حقائق صادمة... طبيب يقر أمام القضاء الأميركي بضلوعه في وفاة ماثيو بيري
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حقائق صادمة... طبيب يقر أمام القضاء الأميركي بضلوعه في وفاة ماثيو بيري

أقر طبيب من لوس أنجليس يُشتبه في ضلوعه بوفاة نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري بجرعة زائدة من الكيتامين، بالذنب الأربعاء أمام محكمة في كاليفورنيا.

واعترف مارك تشافيز، 54 عاما، بالمساعدة بشكل غير قانوني في توفير الكيتامين للممثل الذي أدى دور "تشاندلر" في المسلسل. وبذلك فإن هذا الطبيب الذي مُنع من مزاولة المهنة، يتجنب المحاكمة ويواجه احتمال السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وفق مكتب المدعي العام الفدرالي.

ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في الثاني من نيسان 2025. ووفق القضاء الأميركي، فإن تشافيز واحد من خمسة أشخاص يُشتبه بضلوعهم في وفاة الممثل.

وصدمت وفاة ماثيو بيري الذي عُثر عليه فاقدا للوعي في حوض الجاكوزي الخاص به في تشرين الأول 2023، محبي مسلسل "فريندز"، وأثارت حالة حزن في أوساط هوليوود.

وكان الممثل تحدث علنا عن مشكلاته مع الإدمان، ودأب على تناول الكيتامين تحت إشراف متخصصين كجزء من جلسات علاج الاكتئاب. لكن استخدام هذا المخدّر القانوني يُحوَّر أحيانا لأغراض التحفيز أو الترفيه، وقد وقع الممثل مجددا في دوامة الإدمان في خريف 2023، وفق مكتب المدعي العام الفدرالي.

بحسب التحقيق، كان لطبيب آخر هو سلفادور بلاسينسيا، دور أكبر بكثير في مفاقمة إدمان بيري.

فقد تولى بلاسينسيا "استغلال" الممثل في مرضه، بحسب آن ميلغرام من الوكالة الفدرالية لمكافحة المخدرات.

ووقع المحققون على رسالة نصية كتبها بلاسينسيا في أيلول 2023، جاء فيها "أتساءل كم سيدفع هذا المعتوه". وبعد وفاة بيري، عمد الطبيب إلى "تزوير السجلات الطبية" لمحاولة إضفاء طابع قانوني على تصرفاته، وفق الادعاء.

ومن المقرر أن يمثل بلاسينسيا أمام المحكمة في آذار، وقد دفع ببراءته في القضية. ويواجه الطبيب احتمال عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 120 عاما.

وفيما لم تكن عبوات الكيتامين تكلّف الأطباء سوى 12 دولارا، كانوا يبيعونها للممثل بمبلغ "2000 دولار".

كذلك، ثمة متهمة أخرى في القضية تدعى جاسفين سانغا، وهي تاجرة مخدرات معروفة في هوليوود باسم "ملكة الكيتامين".

وباعت هذه الأميركية البريطانية البالغة 41 عاما عبوة الكيتامين التي تسببت بوفاة الممثل، وهي تواجه احتمال السجن مدى الحياة. ومن المقرر أيضا أن تمثل أمام المحكمة في آذار المقبل، وقد دفعت ببراءتها في القضية.

وكشف التحقيق أن أحد عملائها توفي بسبب جرعة زائدة من الكيتامين في العام 2019.

كما تشمل المحاكمة المساعد الشخصي لماثيو بيري وأحد الوسطاء.

استحال مسلسل "فريندز" الذي عُرض بين عامَي 1994 و2004، ظاهرة ثقافية حقيقية لدى جيل كامل من المشاهدين، وهو يروي مغامرات مجموعة من الأصدقاء في نيويورك.

لكن في الكواليس، ظل ماثيو بيري يخفي طويلا شعورا بالضيق وراء شخصيته المرحة "تشاندلر". وعانى لفترة طويلة جراء إدمانه المخدرات والكحول.

وفي مذكراته التي نشرها عام 2022، أسرّ بيري بأنه خضع إلى 65 جلسة علاجية، وأنفق أكثر من تسعة ملايين دولار.

وخضع أيضا للكثير من العمليات الجراحية المرتبطة بمشكلات إدمان المخدرات، بما يشمل جراحة في القولون استمرت سبع ساعات في العام 2018، حتى وصل به الأمر إلى القول "كان يُفترض أن أكون ميتا".

وخلال ظهور تلفزيوني قبل فترة قصيرة من وفاته، فاجأ الممثل الجمهور باعترافه بأنه كان يعاني القلق الشديد "كل ليلة" أثناء تصوير "فريندز".

وكالة فرانس برس

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