"حضرتك ما أخطأتيش حضرتك ارتكبتي خطيئة"... بعد الهجوم الذي تعرضت له يسرا ترد: في ناس كل غرضها تحوير مضمون الكلام!

انتشر في الساعات الفائتة فيديو مجتزأ لحديث الفنانة يسرا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان الجونة السينمائي.



وتناول الفيديو المجتزأ وصف الفنانة المصرية يسرا لما يحصل في لبنان على أنه "أحداث"، ما أثار بلبلة كبيرة وعرضها لهجوم من قبل عدد من الفنانين اللبنانيين ورواد مواقع التواصل.



وكانت الممثلة لورين قديح قد كتبت في حسابها عبر موقع إكس: "حضرة الممثّلة العربيّة مدام يسرا: تحيّة مُعطّرة برائحةِ بارود الصواريخ المتساقطة فوق رؤوسنا وأحلامنا، الممزوجةِ ب "مِسك دماء شهدائنا"... أحداث؟... أحداث لبنان اللي حصلت من كم يوم؟؟؟... حضرتك ما أخطأتيش، حضرتك ارتكبتِ خطيئة! هيدي ما اسمها أحداث،

اسمها "إبادة"... اسمها حرب، مجازر!... اتعلمتِ فين حضرتك وانت ممثلة مُلهمة انو "جارك لما يِتباد اطلع عادي أمشي على السجادة الحمراء وأهيّص وافرح "... تعرفي حضرتك انو أعظم ممثل في تاريخ السينما مارلون براندو اعتذر عن استلام جائزة الاوسكار وما حضرش المهرجان تضامنًا مع "السكان الأصليين" لأمريكا؟... "وبرحمة الشهداء، بلاش بكرا توقفوا دقيقتين صمت على أرواح شهدائنا، كنا عايزين تصرّخوا وتشهدوا على مجازر ترتكب بحق شعب،... والمرتكب العدو الصهيوني... "ما قولتلكيش؟... صمتكم عن "الأحداث" يشبه صمت القبور".

حضرة الممثّلة العربيّة مدام #يسرا:

تحيّة مُعطّرة برائحةِ بارود الصواريخ المتساقطة فوق رؤوسنا وأحلامنا،

الممزوجةِ ب "مِسك دماء شهدائنا".

أحداث؟

أحداث لبنان اللي حصلت من كم يوم؟؟؟

حضرتك ما أخطأتيش، حضرتك ارتكبتِ خطيئة!هيدي ما اسمها أحداث،

اسمها "إبادة"

اسمها حرب، مجازر!

اتعلمتِ… pic.twitter.com/ECRkR8Xyyp — lorraine kodeih (@lorrainekodeih) October 2, 2024



أما الممثلة القديرة رلى حمادة فكتبت: " الى الممثلة يسرا، اود لفت نظرك الى ان ما يجري في لبنان ليس "احداث " انما هي "حرب" يشنها كيان الاحتلال الصهيوني على بلدنا . اقتضى التنويه". أما الممثلة القديرة رلى حمادة فكتبت: " الى الممثلة يسرا، اود لفت نظرك الى ان ما يجري في لبنان ليس "احداث " انما هي "حرب" يشنها كيان الاحتلال الصهيوني على بلدنا . اقتضى التنويه".

الى الممثلة يسرا ،

اود لفت نظرك الى ان ما يجري في لبنان ليس "احداث " انما هي "حرب" يشنها كيان الاحتلال الصهيوني على بلدنا . اقتضى التنويه . #يسرا — Roula Hamadeh (@roulahamadeh) October 3, 2024

إلا أن يسرا نشرت فيديو، في وقت لاحق، يتضمن الحديث الكامل في حسابها عبر موقع إكس، وأرفقته بالتالي: "لبنان هي بلدي الثاني و قلبي يعتصر حزنا على كل شبر فيها .. في ظروف زي دي دايماً بيكون في ناس كل غرضها تحوير مضمون الكلام للايقاع بنا .. وأنا هنا بأكد إن مضمون حديثي هو أن شعب مصر قلبا و قالباً مع كل الدول العربية اللي بتمر بظروف عصيبة و إنه إقامة أي مهرجان في المقام الأول هو دعم القضايا من خلال الفن و السينما ولا نقلل شأناً من ما يجري من أحداث إنه عنصر المفاجأة مش بيكون خادمنا في إننا نسلط الضوء على دولة بالأخص، وأوضحت حزني الشديد على كل ما يحدث في بلادنا وطننا العربي من هجمات العدو .. حفظ الله بلادنا و أسقط أعداءنا."