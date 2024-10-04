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مغنية كوبية شهيرة تعتزل الفن بعد مسيرة طويلة
فنّ
2024-10-04 | 03:20
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مغنية كوبية شهيرة تعتزل الفن بعد مسيرة طويلة
مغنية كوبية شهيرة تعتزل الفن بعد مسيرة طويلة
ستعتزل المغنية الكوبية أومارا بورتوندو، البالغة من العمر 93 عاما، الفن، على ما أفاد ابنها ومدير أعمالها الخميس.
وقال أرييل خيمينيس، الابن الوحيد لبورتوندو، في رسالة عبر صفحة المغنية على فيسبوك "نعتقد أنه من المناسب الإعلان عن تقاعد أومارا نهائيا من المسرح الأحد المقبل، خلال حفلة في بودابست".
وذكر خيمينيس أنّ "علامات تعب وارتباك" ظهرت على بورتوندو عندما كانت تحيي حفلة الأربعاء في برشلونة، وقد اضطرت إلى الخروج من المسرح حيث كانت تغني مع فرقة "بوينا فيستا سوشل كلوب" الكوبية.
وأضاف خيمينيس أن بورتوندو "في حالة جيدة، وتحصل على رعاية وإشراف طبيبها الشخصي" الذي يرافقها في كل جولاتها. وأوضح أنها لن تغني في آخر حفلة لها في بودابست حيث ستحضر لتكريمها.
ووُلدت أومارا بورتوندو في 29 تشرين الاول 1930 في هافانا، واشتهرت بصوتها الدافئ. وقد اعتمدت خلال مسيرتها الفنية الطويلة عددا كبيرا من الأساليب الموسيقية الكوبية، لا سيما بوليرو و"فيلين"، وهو نوع ذو موضوعات رومانسية يستند إلى موسيقى الجاز في أميركا الشمالية.
وقد حققت شهرة عالمية بفضل مشاركتها إلى جانب "بوينا فيستا سوشل كلوب"، وهو مشروع موسيقي جمع في نهاية التسعينات عددا كبيرا من نجوم العصر الذهبي في الموسيقى الكوبية.
وفازت المغنية بجائزتي غرامي للموسيقى اللاتينية عن ألبوميها "غراسياس" و"فيدا"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
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