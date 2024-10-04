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نجم موسيقى الكانتري غارث بروكس مُتّهم بالاغتصاب... وهذه التفاصيل

فنّ
2024-10-04 | 05:29
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نجم موسيقى الكانتري غارث بروكس مُتّهم بالاغتصاب... وهذه التفاصيل
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نجم موسيقى الكانتري غارث بروكس مُتّهم بالاغتصاب... وهذه التفاصيل

نجم موسيقى الكانتري غارث بروكس مُتّهم بالاغتصاب... وهذه التفاصيل

يواجه المغني الأميركي غارث بروكس تهمة اغتصاب مصففة شعر وخبيرة ماكياج كانت تتعامل معه في السابق، وفق ما جاء في الدعوى التي تقدمت بها المرأة ضده الخميس أمام محكمة في لوس أنجليس.

وابقى نص الدعوى طي الكتمان اسم المرأة التي اتهمت بروكس باغتصابها عام 2019 في أحد فنادق كاليفورنيا، وأشارت مصففة الشعر التي عانت من صدمة إزاء ما واجهته إلى أنها كانت تفكر بالانتحار.

ووكّلت المدّعية المحامي الشهير دوغلاس ويغدور الذي تولى في الولايات المتحدة قضايا كثيرة مرتبطة بالاعتداءات الجنسية ضمن موجة "مي تو".

وأشار المحامي في بيان إلى أن "الدعوى المرفوعة تظهر أن المفترسين الجنسيين موجودون ليس فقط في الشركات الأميركية وفي هوليوود وفي مجالي الراب والروك أند رول، بل أيضا في عالم موسيقى الكانتري".

وبحسب الدعوى، قدم غارث بروكس شكوى استباقية في ولاية ميسيسيبي في أيلول، مشيرا فيها إلى أنه ضحية للتشهير ومحاولة الابتزاز، وأكد أن هذه المرأة طلبت منه الملايين لتجنب الملاحقة القضائية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ويُعّد المغني البالغ 62 عاما أحد أبرز نجوم موسيقى الكانتري التي شهدت رواجا كبيرا في تسعينات القرن العشرين. وفي العام 2015، تفوّق على إلفيس بريسلي في تصنيف المغنين المنفردين الذين بيع لهم أكبر عدد من الألبومات في الولايات المتحدة.

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