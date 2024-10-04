"تحفة فنية متأخرة"... لوحة لرسام بريطاني شهير تُطرح للبيع ضمن مزاد للمرة الأولى

"تحفة فنية متأخرة"... لوحة لرسام بريطاني شهير تُطرح للبيع ضمن مزاد للمرة الأولى

كشفت دار كريستيز للمزادات النقاب الخميس في لندن عن لوحة غير معروفة للرسام البريطاني لوسيان فرويد الذي توفي عام 2011.



وفي التفاصيل، من المقرر بيع لوحة "ريا، صورة عارية" أو "Ria، Naked Portrait" ضمن مزاد مرتقب مساء 9 تشرين الأول. ويُعتبر هذا العمل ضمن مجموعة خاصة، وسيُطرح للمرة الاولى للبيع في مزاد.



ويتراوح سعر اللوحة التقديري بين 10 و15 مليون جنيه إسترليني، كما قالت أنّا توزان من دار "كريستيز"، في حديث إلى وكالة فرانس برس، إن هذه اللوحة التصويرية التي أُنجزت بين عامي 2006 و2007 هي "تحفة فنية متأخرة" للوسيان فرويد.



وأضافت توزان في حديثها "استغرق رسمها 16 شهرا. وكانت المرأة تجلس أمامه كل يوم تقريبا لنحو خمس ساعات. إنها لوحة نتيجة عمل طويل".



ويُعدّ لوسيان فرويد أحد أهم الرسامين التشكيليين البريطانيين في القرن العشرين، ويشتهر برسومه التي تمثل مجموعة من الأشخاص العراة.



وساهمت "الأمانة" التي ميّزت تمثيله للأجساد في تعزيز شهرته وجعله من أكثر الفنانين المرغوب في أعمالهم في سوق الفن.



وسيتم خلال هذا المزاد طرح أعمال أخرى لمارك شاغال، بيرت موريسو، وليام دي كونينغ وجيف كونز وستكون هذه اللوحات الفنية معروضة للعامة في دار كريستيز حتى التاسع من تشرين الأول.