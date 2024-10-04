"هيدي حقيقة ومش شعارات"... عامر زيان: "لبنان بإذن الله رح يبقى صامد"

علّق الفنان اللبناني عامر زيان على التطورات الأخيرة التي تحصل في لبنان في منشور عبر حسابه على إكس.

وكتب عامر: "هلق وأكتر من أي وقت نحنا بحاجة كشعب لبناني نكون جنب بعض وندعم ونساند بعض بكل الطرق الممكنة. لبنان بإذن الله رح يبقى صامد ضد كل الحروب بوحدة شعبو. وهيدي حقيقة ومش شعارات!".