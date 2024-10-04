جورج خباز من جديد... "لكن نجنا من الشرير" (صور)

المشاهير اللبنانيون مستمرون في التعبير عن تضامنهم مع لبنان وسط الدمار والقصف الذي تتعرض له العاصمة بيروت نتيجة العدوان الإسرائيلي. من بين هؤلاء المشاهير، الفنان المبدع جورج خباز، الذي لم يتردد في إظهار مشاعره تجاه ما يحدث.

خباز شارك عبر خاصية "الستوري" على حسابه في إنستغرام صورة تحمل عبارة "لكن نجنا من الشرير". وبعد وقت قصير، نشر صورة أخرى تحتوي على مشهد انفجار وعلّق عليها قائلاً: "هذا لا يمكن أن يكون حقيقياً، والعالم لا يزال صامتاً".

تأتي هذه الخطوة كجزء من موجة الدعم التي يقدمها الفنانون والمشاهير اللبنانيون لبلدهم في هذا الوقت العصيب، مؤكدين على أهمية رفع الصوت في وجه الظلم والتدمير.