"الألم أكبر من أن يُحتمل"... السيدة ماجدة الرومي تعلن تأجيل حفلاتها في سلطنة عمان وهذا ما تمنته

نشرت السيدة ماجدة الرومي في حساباتها عبر موواقع التتواصل الاجتماعي بيانا أعلنت من خلاله تأجيل حفلاتها التي كانت مقررة على جدول دار الأوبرا السلطانية في سلطنة عمان بتاريخ 17 و18 و19 تشرين الأول الحالي.وجاء في بيان السيدة ماجدة الرومي: "لما كان الألم أكبر من أن يُحتمل، والمأساة أكبر من أن تتسع لها المشاعر، قرّرت السيدة ماجدة الرومي تأجيل حفلاتها التي كانت مقررة على جدول حفلات دار الأوبرا السلطانية في سلطنة عمان بتاريخ 17 و18 و19 أكتوبر، متمنّية أن تعود بشائر السلام على وطننا العربي، وأن يكون الله معنا، ليخرجنا من هذه المحن المتراكمة على لبنان الحبيب، وأن تكون لنا حياة أفضل وأجمل، نستحقها ويستحقها كلّ إنسان يؤمن بالمحبة والسلام."