رندة كعدي: هيدا مش مشهد من فيلم رعب!

نشرت الممثلة القديرة رندة كعدي في خاصية القصص القصيرة في حسابها عبر موقع انستغرام صورة متداولة لإحدى الغارات الاسرائيلية العنيفة التي ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت.



وكتبت رندة كعدي على الصورة: "هيدا مش مشهد من فيلم رعب... هيدا الرعب عم نعيشه كل يوم".