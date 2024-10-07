سعد رمضان: "الرعب بقي نفسه والعالم يتفرج"!

عبير نعمة تعلن تخصيص عائدات حفلها في دار الأوبرا المصرية للعائلات اللبنانيّة المتضررة من الحرب

عبير نعمة تعلن تخصيص عائدات حفلها في دار الأوبرا المصرية للعائلات اللبنانيّة المتضررة من الحرب

"ستحمينا وتخلصنا من كل هذا الظلام"... دانييلا رحمة: علينا أن نصلي لأمنا مريم العذراء