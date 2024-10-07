عبير نعمة تعلن تخصيص عائدات حفلها في دار الأوبرا المصرية للعائلات اللبنانيّة المتضررة من الحرب

أعلنت الفنانة عبير نعمة عن أنّ عائدات مُشاركتها في حفل على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصريّة مساء الأربعاء 16 تشرين الأول 2024 برفقة أوركسترا سيني سيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عويضة ستُخصّص للأسر المُتضرّرة في لبنان بسبب الحرب، وفق ما نقل موقع ET بالعربي

وعلى إثر الإعلان عن هذا الموضوع انهالت تعليقات المتابعين الذين عبروا عن حبهم الكبير للفنانة عبير نعمة وتقديرهم الكبير لقرارها.