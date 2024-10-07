يارا تتوجه بالدعاء للبنان: "يا رب ترحمنا برحمتك"

توجهت الفنانة اللبنانية يارا بالدعاء لأبناء بلدها بعد التطورات الأخيرة التي تحصل في لبنان في منشور عبر حسابها على إكس.
وكتبت يارا في المنشور: "يا رب ترحمنا برحمتك يا رب تلطف فينا يا رب تكون معنا ما إلنا غيرك يا رب انت تخلّصنا وتبعد كل شرّ عن لبنان يا رب".
يا رب ترحمنا برحمتك🤲🏻
يا رب تلطف فينا🤲🏻
يا رب تكون معنا ما إلنا غيرك يا رب انت تخلّصنا وتبعد كل شرّ عن #لبنان يا رب🤲🏻🇱🇧💔
— Yara (@yara_lb) October 6, 2024
يا رب ترحمنا برحمتك🤲🏻
يا رب تلطف فينا🤲🏻
يا رب تكون معنا ما إلنا غيرك يا رب انت تخلّصنا وتبعد كل شرّ عن #لبنان يا رب🤲🏻🇱🇧💔