يارا تتوجه بالدعاء للبنان: "يا رب ترحمنا برحمتك"

توجهت الفنانة اللبنانية يارا بالدعاء لأبناء بلدها بعد التطورات الأخيرة التي تحصل في لبنان في منشور عبر حسابها على إكس.

وكتبت يارا في المنشور: "يا رب ترحمنا برحمتك يا رب تلطف فينا يا رب تكون معنا ما إلنا غيرك يا رب انت تخلّصنا وتبعد كل شرّ عن لبنان يا رب".