زينة مكي في رسالة مؤثرة: " كأنو قد ما انكسر قلبي ما بقى في قلب"

نشرت الممثلة اللبنانية زينة مكي صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام شاركت من خلالها يومياتها أثناء وجودها خارج لبنان بسبب التطورات الأخيرة التي تعصف به.

وكتبت زينة: "كيف حاسة حالك اليوم؟ اليوم مش حاسة اليوم متلتة... وعيت هيك. بتعرف أول نهار بتوعى الصبح من بعد ما ينكسر قلبك؟ وتكون ليلتك صعبة فجأة بتنام، مش لأنك كنت نعسان بتنام قد ما بكيت".

وتابعت: "وبتوعى راسك ما بيستوعب شي أول ما توعى.. بتبلش تتذكر شوي شوي قديش بكيت مبارح وبعدين بتصير تتذكر الأسباب... وبتتطلع عحالك عالمراية قبل ما تغسل وجك وتشوف قديش عينيك مبجبجين وبتحس حالك ما بتشبه حالك بقى ايه أنا هيك كل يوم، كل يوم بوعى كأنو مبارح حدا كسرلي قلبي".

وأضافت زينة: "وبيبلش نهاري.. وبعمل الأشياء يللي لازم أعملا بس أنا مش موجودة وبسأل حالي طب ليه أنا عم بعمل؟ شو الهدف؟ ومن بعدا يا بشد عحالي لأنو عندي شغل يا ببكي كتير كتير.. كتير".

وختمت: "يا بضحك على أشياء ما الا معنى... وبرجع ببكي يا بقعد وبسطل.. ما بحكي حدا، عم حس كتير. اليوم وعيت ما عم حس.. كأنو قد ما انكسر قلبي ما بقى في قلب".