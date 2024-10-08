"كلنا للوطن"... ألف أبي سعد يسحر الجمهور في باريس بأدائه النشيد الوطني اللبناني (فيديو)

شارك الموسيقي وعازف البيانو اللبناني ألف أبي سعد مقطع فيديو له عبر حسابه على انستغرام خلال حفله الموسيقي في العاصمة الفرنسية باريس.

وظهر ألف في المقطع وهو يؤدي النشيد الوطني اللبناني إلى جانب فرقته الموسيقية وكتب: "الليلة الماضية، رفعنا بفخر العلم اللبناني في باريس خلال حفل موسيقي لا ينسى. أضيء المسرح بينما رفعنا أعلامنا عالياً، رمزاً قوياً للوحدة والفخر. لم يكن هذا الحدث مجرد حفل موسيقي. لقد كان احتفالاً بتراثنا وشهادة على قدرتنا على الصمود".