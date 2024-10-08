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نظراً للظروف الراهنة... هذا ما أعلنه عاصي الحلاني!

فنّ
2024-10-08 | 07:20
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نظراً للظروف الراهنة... هذا ما أعلنه عاصي الحلاني!
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نظراً للظروف الراهنة... هذا ما أعلنه عاصي الحلاني!

نظراً للظروف الراهنة... هذا ما أعلنه عاصي الحلاني!

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني بياناً عبر حسابه على إكس أعلن فيه عدم مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية الذي سيقام في دار الأوبرا المصرية بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان.

وكتب الحلاني في البيان: "نظرا للحالة الراهنة وما تعرض له بلدي الحبيب لبنان من عدوان غاشم اتقدم بالاعتذار للقائمين علي مهرجان الموسيقي العربية بدار الاوبرا المصرية عن المشاركة بالمهرجان بدورته 32 بحفل يوم 14 اكتوبر بدار الاوبرا المصرية بالقاهرة وحفل يوم 17 اكتوبر بمسرح سيد درويش بالاسكندارية مع خالص الشكر لادارة المهرجان علي دعوتهم الكريمة كما اتقدم بالاعتذار للجمهور المصري الحبيب متمنيا لقاء قريب يجمعنا بمصر الحبيبة راجياً من الله ان يزول عن بلادي هذا العدوان مع دعواتي بالرحمة لكل الشهداء الابرار ودعواتي بالشفاء العاجل لكل المصابين وامنياتي بالسلام والامان لبلادي ولكل البلاد والشعوب العربيةعاصي الحلاني".

            

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للظروف

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