ورد الخال: "وبتبقى يا بلدي أحلى بلد بالعالم"

عبرت الممثلة اللبنانية ورد الخال عن حبها لبلدها في منشور لها عبر حسابها على إكس.

وكتبت ورد في المنشور: "وبتبقى يا بلدي أحلى بلد بالعالم ؛ بالمناخ وبالطبيعة… منروح كلنا ، بس انت بتبقى … الشغل عالأجيال الجاية … أجيال تحب حالها وتحب بعضها قبل زعمائها… تبني مش تدمّر… تجمّل مش تشوّه.. تعيش وتعمّر…".

وبتبقى يا بلدي احلى بلد بالعالم ؛

بالمناخ وبالطبيعة…

منروح كلنا ، بس انت بتبقى …

الشغل عالاجيال الجاية …

اجيال تحب حالها وتحب بعضها قبل زعماءها…

تبني مش تدمّر…

تجمّل مش تشوّه..

تعيش وتعمّر…🙏

🇱🇧#لبنان_اذا_عبدتك_لا_اغالي