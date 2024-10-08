ورد الخال: "وبتبقى يا بلدي أحلى بلد بالعالم"

عبرت الممثلة اللبنانية ورد الخال عن حبها لبلدها في منشور لها عبر حسابها على إكس.
وكتبت ورد في المنشور: "وبتبقى يا بلدي أحلى بلد بالعالم ؛ بالمناخ وبالطبيعة… منروح كلنا ، بس انت بتبقى … الشغل عالأجيال الجاية … أجيال تحب حالها وتحب بعضها قبل زعمائها… تبني مش تدمّر… تجمّل مش تشوّه.. تعيش وتعمّر…".
وبتبقى يا بلدي احلى بلد بالعالم ؛
بالمناخ وبالطبيعة…
منروح كلنا ، بس انت بتبقى …
الشغل عالاجيال الجاية …
اجيال تحب حالها وتحب بعضها قبل زعماءها…
تبني مش تدمّر…
تجمّل مش تشوّه..
تعيش وتعمّر…🙏
🇱🇧#لبنان_اذا_عبدتك_لا_اغالي
— ورد الخال 🌹Ward El Khal (@wardelkhalonset) October 8, 2024