نادين نجيم تُناجي العذراء مريم من أجل السلام في لبنان: "صلاتنا مرفوعة لك" (صورة)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة نادين نسيب نجيم صورة للعذراء مريم، مُعبرةً عن مشاعرها في دعاء من أجل تخفيف المعاناة في لبنان.

وعلّقت نادين على المنشور قائلة: "صلاتنا مرفوعة لك كل ليلة، نتضرع إلى قلبك الطاهر لتشفعين بشعبك وتبعدي العدوان عنا، وتحمي أرضنا وتباركي لبنان، بلد القديسين والمؤمنين. نرفع صلاتنا يا مريم العذراء حتى تنتهي الحرب ويعود لبنان أجمل مما كان."

وأضافت: "من يحاربنا يكره جميع الأديان... شعب لا يخاف الله... كيف سنواجه الشياطين؟ لبنان بين يديك يا رب."