بعد تصاعد الاعتداءات... الشامي: "بتحب لبنان... بموت فيه"

نادين نجيم تُناجي العذراء مريم من أجل السلام في لبنان: "صلاتنا مرفوعة لك" (صورة)

نادين نجيم تُناجي العذراء مريم من أجل السلام في لبنان: "صلاتنا مرفوعة لك" (صورة)

وائل جسار يعتذر عن إحياء حفله ضمن مهرجان الموسيقى العربية: "المأساة أكبر من أن تتسع لها المشاعر"