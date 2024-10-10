وفاة الشاعر اللبناني شوقي أبي شقرا عن 89 عاما

وفاة الشاعر اللبناني شوقي أبي شقرا عن 89 عاما

توفي الشاعر اللبناني شوقي أبي شقرا اليوم الخميس عن 89 عاما الذي كان من رواد الشعر السريّالي في لبنان ومن أوائل من كتب قصيدة النثر العربية.



وكتب صديقه الشاعر عقل العويط في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس: "وقع الشاعر الكبير شوقي أبي شقرا من البرج. الشعر في حزن عميم"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وكان قد تعرّض ابي شقرا لجلطة دموية في الأسابيع الأخيرة حيث دخل على اثرها في غيبوبة، وعلى الرغم من استيقاظه، فارق الحياة اليوم في أحد المستشفيات من جرّاء مضاعفات.



وتنوعت كتابة أبي شقرا المولود في بيروت عام 1935 بين النثر والشعر والترجمات والنقد الادبي، وكتب في بداياته قصائد عمودية بالفرنسية، وسرعان ما انتقل الى كتابة القصائد التفعيلة، قبل أن ينتقل إلى قصيدة النثر في ديوانه الثالث "ماء إلى حصان العائلة".



ويُعدّ أبي شقرا أحد أبرز أركان مجلة "شعر"، وكان سكرتير تحرير المطبوعة التي جمعت أدونيس ومحمد الماغوط ويوسف الخال وأنسي الحاج.



وتطبع اجواء الريف قصائده إذ يستوحي مشاهده الشعرية من النبتات والأزهار والحيوانات الأليفة، وحاز ديوانه "حيرتي جالسة تفاحة على الطاولة" جائزة مجلة "شعر" في العام 1962 وترجم أبي شقرا العديد من النصوص لشعراء مثل ريمبو ولوتريامون، وأبولينير وريفيردي.



وأسس ابي شقرا أول صفحة ثقافية يومية في الصحافة اللبنانية، وتسلّم منذ 1964 وطوال 35 عاماً إدارة الصفحة الثقافية في صحيفة "النهار"، وكتب مقالات نقدية في المسرح والادب والفن التشكيلي.



وأكمل ابي شقرا الكتابة والنقد حتى آخر ايامه، وصدر له أخيرا "سائق الأمس ينزل من العربة".