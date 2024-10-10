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رغم خطورة الوضع في لبنان... كارولينا دي اوليفيرا ترفض المغادرة: "عشت 3 حروب وبعدني موجودة"

فنّ
2024-10-10 | 08:50
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رغم خطورة الوضع في لبنان... كارولينا دي اوليفيرا ترفض المغادرة: &quot;عشت 3 حروب وبعدني موجودة&quot;
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رغم خطورة الوضع في لبنان... كارولينا دي اوليفيرا ترفض المغادرة: "عشت 3 حروب وبعدني موجودة"

رغم خطورة الوضع في لبنان... كارولينا دي اوليفيرا ترفض المغادرة: "عشت 3 حروب وبعدني موجودة"

أخبرت الاعلامية كارولينا دي اوليفيرا متابعيها عن رفضها السفر إلى بلدها الأم البرازيل مع والدها بل فضّلت البقاء في لبنان على الرغم من خوفه عليها. 

وفي التفاصيل، شاركت كارولينا دي اوليفيرا مقطع فيديو عن استقبال رئيس جمهورية البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للمواطنين اللبنانيين العائدين إلى البرازيل عبر خاصية الستوري على انستغرام، وكتبت: "رئيس جمهورية بلدي الأم البرازيل يستقبل الناس اللي بعتلهن الطيارة، كان من المفروض كون على هالطيارة قد ما والدي لحّ عليي، بس أنا ما فيي إترك لبنان، عشت 3 حروب وبعدني موجودة، التسليم لله، بس بيي كتير معصب، بيرضى عرواق".

كما شاركت كارولينا دي اوليفيرا صورة لإحدى محادثاتها مع والدها وكتبت: "حتى ما رديت عليه لهلق لما يتدايق (...) بتفهم خوفو"، وأضافت "أنا معصبة عليه ما بدي فل(...)".

ونشرت كارولينا دي اوليفيرا صورة شرحت من خلالها أن البرازيل وطنها ولكن الانتماء يربطها بلبنان، وأوضحت في رسالة جاء فيها: "كتير صعب موقف الناس الي متلي الي أهلهن برات البلد وخايفين عليه. بس ولا ثانية فكرت فيها وزعلانة عليه لأن مرعوب بس بفهمو، انشالله هو يفهمني".
 
 

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