الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رغم خطورة الوضع في لبنان... كارولينا دي اوليفيرا ترفض المغادرة: "عشت 3 حروب وبعدني موجودة"
فنّ
2024-10-10 | 08:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رغم خطورة الوضع في لبنان... كارولينا دي اوليفيرا ترفض المغادرة: "عشت 3 حروب وبعدني موجودة"
رغم خطورة الوضع في لبنان... كارولينا دي اوليفيرا ترفض المغادرة: "عشت 3 حروب وبعدني موجودة"
أخبرت الاعلامية كارولينا دي اوليفيرا متابعيها عن رفضها السفر إلى بلدها الأم البرازيل مع والدها بل فضّلت البقاء في لبنان على الرغم من خوفه عليها.
وفي التفاصيل، شاركت كارولينا دي اوليفيرا مقطع
فيديو
عن استقبال رئيس جمهورية البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للمواطنين اللبنانيين العائدين إلى البرازيل عبر خاصية الستوري على انستغرام، وكتبت: "رئيس جمهورية بلدي الأم البرازيل يستقبل الناس اللي بعتلهن الطيارة، كان من المفروض كون على هالطيارة قد ما والدي لحّ عليي، بس أنا ما فيي إترك لبنان، عشت 3 حروب وبعدني موجودة، التسليم لله، بس بيي كتير معصب، بيرضى عرواق".
كما شاركت كارولينا دي اوليفيرا
صورة
لإحدى محادثاتها مع والدها وكتبت: "حتى ما رديت عليه لهلق لما يتدايق (...) بتفهم خوفو"، وأضافت "أنا معصبة عليه ما بدي فل(...)".
ونشرت كارولينا دي اوليفيرا
صورة
شرحت من خلالها أن البرازيل وطنها ولكن الانتماء يربطها بلبنان، وأوضحت في رسالة جاء فيها: "كتير صعب موقف الناس الي متلي الي أهلهن برات البلد وخايفين عليه. بس ولا ثانية فكرت فيها وزعلانة عليه لأن مرعوب بس بفهمو، انشالله هو يفهمني".
آخر الأخبار
فنّ
خطورة
الوضع
لبنان...
كارولينا
اوليفيرا
المغادرة:
"عشت
وبعدني
موجودة"
التالي
هند صبري تتضامن مع غزة وبيروت: "أوقفوا إطلاق النار الآن" (صور)
وفاة الشاعر اللبناني شوقي أبي شقرا عن 89 عاما
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-09-28
رئيس الوزراء الفرنسي يعتبر الوضع في لبنان "في غاية الخطورة"
أخبار دولية
2024-09-28
رئيس الوزراء الفرنسي يعتبر الوضع في لبنان "في غاية الخطورة"
0
آخر الأخبار
2024-09-30
الجيش الإسرائيلي يواصل منذ فجر اليوم مداهمات محدودة ومستهدفة لأهداف لحزب الله في منطقة الحدود في جنوب لبنان ويقول إن عملية "السهام الشمالية" ستستمر وفقًا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى
آخر الأخبار
2024-09-30
الجيش الإسرائيلي يواصل منذ فجر اليوم مداهمات محدودة ومستهدفة لأهداف لحزب الله في منطقة الحدود في جنوب لبنان ويقول إن عملية "السهام الشمالية" ستستمر وفقًا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى
0
أخبار دولية
2024-07-30
رئيسة وزراء إيطاليا "قلقة للغاية" إزاء الوضع في لبنان
أخبار دولية
2024-07-30
رئيسة وزراء إيطاليا "قلقة للغاية" إزاء الوضع في لبنان
0
آخر الأخبار
15:38
هاغوب بقرادونيان لـ"جدل": ما فهمته ان وزير الخارجية الايراني قال أنه على اللبنانيين اتخاذ قرار وقف الاعتداءات على لبنان
آخر الأخبار
15:38
هاغوب بقرادونيان لـ"جدل": ما فهمته ان وزير الخارجية الايراني قال أنه على اللبنانيين اتخاذ قرار وقف الاعتداءات على لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
11:42
هند صبري تتضامن مع غزة وبيروت: "أوقفوا إطلاق النار الآن" (صور)
فنّ
11:42
هند صبري تتضامن مع غزة وبيروت: "أوقفوا إطلاق النار الآن" (صور)
0
فنّ
07:04
وفاة الشاعر اللبناني شوقي أبي شقرا عن 89 عاما
فنّ
07:04
وفاة الشاعر اللبناني شوقي أبي شقرا عن 89 عاما
0
فنّ
06:12
بمشهد من مسلسل "علاقات خاصة" وعبارات مؤثرة... هكذا عبّرت رشا شربتجي عن حبّها للبنان
فنّ
06:12
بمشهد من مسلسل "علاقات خاصة" وعبارات مؤثرة... هكذا عبّرت رشا شربتجي عن حبّها للبنان
0
فنّ
05:02
عامر زيان في رسالة غضب واستنكار: "في وقتِ حربٍ ونزوحٍ... يتهافتونَ على الترند"
فنّ
05:02
عامر زيان في رسالة غضب واستنكار: "في وقتِ حربٍ ونزوحٍ... يتهافتونَ على الترند"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:47
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارات جوية استهدفت بلدتي شقرا وبيت ليف فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلة الناقورة واللبونة وعلما الشعب بالقذائف الثقيلة
آخر الأخبار
15:47
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارات جوية استهدفت بلدتي شقرا وبيت ليف فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلة الناقورة واللبونة وعلما الشعب بالقذائف الثقيلة
0
منوعات
2024-08-29
47 سنة مرّت على اكتشاف جثة رجل... والشرطة تتعرف أخيرًا على هويته!
منوعات
2024-08-29
47 سنة مرّت على اكتشاف جثة رجل... والشرطة تتعرف أخيرًا على هويته!
0
موضة وجمال
2024-07-27
قبل تسليمها التاج الى ملكة جمال لبنان 2024... تصريح مؤثر للملكة السابقة ياسمينا زيتون (فيديو)
موضة وجمال
2024-07-27
قبل تسليمها التاج الى ملكة جمال لبنان 2024... تصريح مؤثر للملكة السابقة ياسمينا زيتون (فيديو)
0
منوعات
2024-08-21
في مشهد لا يُصدق... ظهور 7 "شموس" في سماء الصين! (فيديو)
منوعات
2024-08-21
في مشهد لا يُصدق... ظهور 7 "شموس" في سماء الصين! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي...
تقارير نشرة الاخبار
14:00
إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
توسيع دائرة المستفيدين من التعميم ١٦٦
تقارير نشرة الاخبار
13:59
توسيع دائرة المستفيدين من التعميم ١٦٦
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الضربة الإسرائيلية على إيران: اجتماع للكابينت يحدد تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الضربة الإسرائيلية على إيران: اجتماع للكابينت يحدد تفاصيلها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
رأس الناقورة يدخل خريطة التوغل العسكري الإسرائيلي... تدمير دبابة ومنع سحب الإصابات
تقارير نشرة الاخبار
13:51
رأس الناقورة يدخل خريطة التوغل العسكري الإسرائيلي... تدمير دبابة ومنع سحب الإصابات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بعد الاعتداءات الإسرائيلية... المتحدث بإسم اليونيفيل للـLBCI: قرّرنا البقاء
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بعد الاعتداءات الإسرائيلية... المتحدث بإسم اليونيفيل للـLBCI: قرّرنا البقاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
في نيويورك... حراك لوقف اطلاق النار في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:41
في نيويورك... حراك لوقف اطلاق النار في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تطورات في رأس الناقورة... والاعتداءات الإسرائيلية طالت اليونيفيل
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تطورات في رأس الناقورة... والاعتداءات الإسرائيلية طالت اليونيفيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
غارات إسرائيلية على الكرك ورياق... هكذا كان نهار البقاع
تقارير نشرة الاخبار
13:14
غارات إسرائيلية على الكرك ورياق... هكذا كان نهار البقاع
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:57
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:57
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
06:00
مصرف لبنان يُعدّل التعميم رقم 166 و147
اقتصاد
06:00
مصرف لبنان يُعدّل التعميم رقم 166 و147
2
أخبار لبنان
17:15
ادرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا
أخبار لبنان
17:15
ادرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا
3
خبر عاجل
12:22
فيديو للمتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاغاري يزعم دخوله الى احد المنازل في جنوب لبنان
خبر عاجل
12:22
فيديو للمتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاغاري يزعم دخوله الى احد المنازل في جنوب لبنان
4
خبر عاجل
01:35
الجيش الإسرائيلي: اغتلنا قائد منطقة حولا بحزب الله أحمد مصطفى الحاج علي الذي كان مسؤولا عن إطلاق صواريخ على كريات شمونة كما تم القضاء على قائد وحدة الصواريخ المضادة للدروع في ميس الجبل محمد علي حمدان الذي كان مسؤولاً عن هجمات باتجاه المستوطنات
خبر عاجل
01:35
الجيش الإسرائيلي: اغتلنا قائد منطقة حولا بحزب الله أحمد مصطفى الحاج علي الذي كان مسؤولا عن إطلاق صواريخ على كريات شمونة كما تم القضاء على قائد وحدة الصواريخ المضادة للدروع في ميس الجبل محمد علي حمدان الذي كان مسؤولاً عن هجمات باتجاه المستوطنات
5
خبر عاجل
13:23
القناة 12 الإسرائيلية: مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا هو المستهدف من الهجوم في بيروت
خبر عاجل
13:23
القناة 12 الإسرائيلية: مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا هو المستهدف من الهجوم في بيروت
6
خبر عاجل
07:34
وزارة التربية توجّه نداء إلى أهالي التلاميذ الذين نزحوا من منازلهم
خبر عاجل
07:34
وزارة التربية توجّه نداء إلى أهالي التلاميذ الذين نزحوا من منازلهم
7
خبر عاجل
12:54
غارة إسرائيلية استهدفت منطقة النويري بين برج أبي حيدر والبسطا الفوقا في بيروت
خبر عاجل
12:54
غارة إسرائيلية استهدفت منطقة النويري بين برج أبي حيدر والبسطا الفوقا في بيروت
8
آخر الأخبار
08:57
فيديو لجرافة إسرائيلية أثناء تدميرها لبرج مراقبة تابع للواء الخامس في الجيش اللبناني في موقع رأس الناقورة
آخر الأخبار
08:57
فيديو لجرافة إسرائيلية أثناء تدميرها لبرج مراقبة تابع للواء الخامس في الجيش اللبناني في موقع رأس الناقورة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More