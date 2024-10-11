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كاظم الساهر يغنّي لبيروت: "عودي سالمة حاضنة للعشق والفنّ والحرّية" (فيديو)

فنّ
2024-10-11 | 07:28
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كاظم الساهر يغنّي لبيروت: &quot;عودي سالمة حاضنة للعشق والفنّ والحرّية&quot; (فيديو)
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كاظم الساهر يغنّي لبيروت: "عودي سالمة حاضنة للعشق والفنّ والحرّية" (فيديو)

بصوته العذب والمؤثر، عبّر النجم العراقي كاظم الساهر عن دعمه للبنان من خلال أغنية مؤثرة لبيروت، وذلك في ظل الحرب التي يعاني منها البلد وما تسببت به من دمار للبيوت وسقوط مئات الضحايا من المدنيين والمسؤولين.

وعبر حسابه الرسمي على إنستغرام، نشر "قيصر" الغناء مقطع فيديو تضمن مشاهد مؤلمة من العاصمة اللبنانية، وأرفقها بكلمات مؤثرة قائلاً: "إن لم تعودي حرة فلا حياة في الشرق ولا سلام".

كما علّق الساهر على المنشور قائلاً: "بيروت، يا طعم الوجع، يا جرح القلب النازف، يا روح الروح، عودي، سالمة، غانمة، حاضنة للعشق والفنّ والحرّية. حماك الله من كل شر!".

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