دعماً للمتضررين من الأعاصير... نجمة عالمية تتبرع بمبلغ خيالي يفوق المليون دولار

قدمت نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت مساهمة كبيرة لدعم المتضررين من إعصاري ميلتون وهيلين في الولايات المتحدة، حيث تبرعت بمبلغ 5 ملايين دولار لمساعدة جهود الإغاثة.

وفي بيان نشرته منظمة Feeding America عبر حسابها على إنستغرام، أعربت الرئيسة التنفيذية للمنظمة، كلير بابينو-فونتينوت، عن امتنانها العميق لهذا التبرع السخي، مشيرةً إلى أن هذه المساهمة ستساعد المجتمعات على إعادة البناء والتعافي.

وأوضحت أن الأموال ستُستخدم لتوفير الغذاء الأساسي والمياه النظيفة والإمدادات الضرورية للمتضررين من هذه العواصف المدمرة. وأضافت: "معًا، يمكننا إحداث تأثير حقيقي في دعم الأسر أثناء مواجهتها للتحديات المقبلة".

ويأتي هذا التبرع في وقت يقترب فيه إعصار ميلتون من ساحل خليج فلوريدا، حيث يتوقع الخبراء أن يكون أحد أكثر العواصف تدميرًا التي تم تسجيلها في تلك المنطقة. في حين شهدت فلوريدا قبل أسبوعين إعصار هيلين الذي اجتاح اليابسة كإعصار من الفئة الرابعة، متسببًا في دمار واسع النطاق عبر مسافة 500 ميل في 6 ولايات، مما أسفر عن فيضانات كارثية وأدى إلى وفاة أكثر من 230 شخصًا.