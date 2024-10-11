زياد برجي يوجّه رسالة شكر للدول العربية... وهذا ما قاله

منشكر كل الدول العربية الحبيبة شعوباً وقيادات على هالوقفة يلي مش جديدة عليكن، الله يكافيكن وتضلّو حدنا ونضل حدكن
كل الإحترام والحب من كل الشعب اللبناني #لإمارات_العربية_المتحدة #المملكة_العربية_السعودية #مصر #قطر #الكويت #الأردن
— Ziad Bourji / زياد برجي (@ziadbourji) October 11, 2024
منشكر كل الدول العربية الحبيبة شعوباً وقيادات على هالوقفة يلي مش جديدة عليكن، الله يكافيكن وتضلّو حدنا ونضل حدكن
كل الإحترام والحب من كل الشعب اللبناني #لإمارات_العربية_المتحدة #المملكة_العربية_السعودية #مصر #قطر #الكويت #الأردن