زياد برجي يوجّه رسالة شكر للدول العربية... وهذا ما قاله

زياد برجي يوجّه رسالة شكر للدول العربية... وهذا ما قاله



شكر الفنان اللبناني زياد برجي الدول العربية الشقيقة التي ساندت أبناء بلده بعد التطورات الأخيرة التي حصلت في لبنان في منشور عبر حسابه على منصة إكس.



وجاء في المنشور: "منشكر كل الدول العربية الحبيبة شعوباً وقيادات على هالوقفة يلي مش جديدة عليكن، الله يكافيكن وتضلّوا حدنا ونضل حدكن... كل الإحترام والحب من كل الشعب اللبناني للإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، مصر، قطر، الكويت والأردن".