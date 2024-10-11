يوسف حداد في رسالة مدوية: "رح صلي حتى اعصار فلوريدا يمحيكم"

يوسف حداد في رسالة مدوية: "رح صلي حتى اعصار فلوريدا يمحيكم"



نشر الممثل اللبناني يوسف حداد مقطع فيديو للعدوان الاسرائيلي على لبنان عبر حسابه على منصة إكس موجّهًا رسالة قوية للتعليق من خلالها على الأوضاع الأخيرة.



وجاء في رسالة يوسف حداد: "بايدن، هاريس، ترامب، بلينكن جونسون، لعنة الله عليكم يا وحوش (...) نتنياهو الصهيوني الشيطان، هيدي بيروت ام الدنيا، بيروت الحضارة التاريخ والثقافة والفن والحرية والمقاومة... عشرات الشهدا والجرحى بصواريخكم يا ارهابيين".



وختم يوسف حداد رسالته بالدعاء: "رح صلي حتى اعصار فلوريدا يمحيكم وما يترك بيت ابيض وكونغرس، يا رب".