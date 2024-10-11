يوسف حداد في رسالة مدوية: "رح صلي حتى اعصار فلوريدا يمحيكم"

#بايدن_هاريس_ترامب_بلينكن جونسون
لعنة الله عليكم يا وحوش يا خنازير #نتنياهو_الصهيوني_الشيطان
هيدي #بيروت_ام_الدنيا#بيروت_الحضارة_التاريخ والثقافة والفن والحرية والمقاومة
عشرات الشهدا والجرحى بصواريخكم يا ارهابيين
رح صلي حتى #اعصار_فلوريدا يمحيكم وما يترك بيت ابيض وكونغرس
يا رب🙏 pic.twitter.com/ROScscXqpE
— Youssef Haddad (@youssefhactor) October 10, 2024
#بايدن_هاريس_ترامب_بلينكن جونسون
لعنة الله عليكم يا وحوش يا خنازير #نتنياهو_الصهيوني_الشيطان
هيدي #بيروت_ام_الدنيا#بيروت_الحضارة_التاريخ والثقافة والفن والحرية والمقاومة
عشرات الشهدا والجرحى بصواريخكم يا ارهابيين
رح صلي حتى #اعصار_فلوريدا يمحيكم وما يترك بيت ابيض وكونغرس
يا رب🙏 pic.twitter.com/ROScscXqpE