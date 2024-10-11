"مجزرة بكل معنى الكلمة"... سعيد سرحان: هاي نتيجة لوجود عاهات سياسية في بلدنا

"مجزرة بكل معنى الكلمة"... سعيد سرحان: هاي نتيجة لوجود عاهات سياسية في بلدنا



عبّر الممثل اللبناني سعيد سرحان عن استيائه من الظروف القاسية التي يواجهها لبنان مؤخرًا خصوصًا بعد الغارات التي استهدفت محيط بيروت يوم أمس الخميس.



وفي التفاصيل، كتب سعيد سرحان رسالة عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام جاء فيها: "هاي نتيجة لوجود عاهات سياسية في بلدنا تدعو لقصف مراكز الإيواء بحجة وجود مسلحين هاي نتيجة لبلد أشبه بمستعمرة أميركية وفيه ساسة يتبجحون بالسيادة".



وأضاف سعيد سرحان في رسالته: "مبنى سكني في قلب بيروت نزل عيللي فيه، مجزرة بكل معنى الكلمة، وهي في أعناق الخونة والمأجورين (...)".