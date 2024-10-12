زياد الرّحباني يعتذر عن المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية

اعتذر الموسيقار اللبناني زياد الرّحباني عن المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية، بدورته الثانية والثلاثين، بسبب الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان.وكان من المقرّر أن يتسلّم زياد الرحباني ضمن المهرجان جائزة تكريمية عن مسيرته الفنيّة.وتسلّم عازف العود حازم شاهين، الجائزة التكريميّة نيابة عن الرحباني.