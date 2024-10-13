"نريد السلام"... نوال الزغبي: ارحموا لبنان

علّقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على الأحداث والتطورات الأخيرة التي تحصل في لبنان في منشور عبر حسابها على إكس.
وكتبت نوال في المنشور: "لا نريد حروبا ولا سفك دماء نريد السلام … يحق لنا أن نعيش بأمان وسلام وطمأنينة نريد مستقبلا جيدا لأولادنا …كفى سفك الدماء ارحموا لبنان".
لا نريد حروب ولا سفك دماء نريد السلام … يحق لنا ان نعيش بأمان وسلام وطمأنينة نريد مستقبل جيد لاولادنا …كفى سفك الدماء ارحموا #لبنان
— Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) October 12, 2024
لا نريد حروب ولا سفك دماء نريد السلام … يحق لنا ان نعيش بأمان وسلام وطمأنينة نريد مستقبل جيد لاولادنا …كفى سفك الدماء ارحموا #لبنان