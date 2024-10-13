زين العمر يعبّر عن حبه للبنان بكلمات مؤثرة: "نحن وطن الحياة"

شارك الفنان اللبناني زين العمر مقطع فيديو عبر حسابه على إكس وهو يقوم بتأدية أغنية "شو عملتلي بالبلد" الشهيرة تزامناً مع التطورات الأخيرة في لبنان.

وكتب زين: "نحن وطن الحياة نحن أبناء الحرية وكل من لا يعشق الحرية والحياة والسلام فهو لا يعرف الله. لبنان الحلو راجع وبكرا أحلى".