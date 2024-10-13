زين العمر يعبّر عن حبه للبنان بكلمات مؤثرة: "نحن وطن الحياة"

شارك الفنان اللبناني زين العمر مقطع فيديو عبر حسابه على إكس وهو يقوم بتأدية أغنية "شو عملتلي بالبلد" الشهيرة تزامناً مع التطورات الأخيرة في لبنان.
وكتب زين: "نحن وطن الحياة نحن أبناء الحرية وكل من لا يعشق الحرية والحياة والسلام فهو لا يعرف الله. لبنان الحلو راجع وبكرا أحلى".
نحن وطن الحياة
نحن أبناء الحرية
وكل من لا يعشق الحرية والحياة والسلام فهو لا يعرف الله .#لبنان_الحلو_راجع وبكرا أحلا ❤️🙏🇱🇧#شو_عملتلي_بالبلد #زين_العمر pic.twitter.com/ATybN8UCSA
— Zein El Omr (@ZeinElOmr) October 12, 2024
نحن وطن الحياة
نحن أبناء الحرية
وكل من لا يعشق الحرية والحياة والسلام فهو لا يعرف الله .#لبنان_الحلو_راجع وبكرا أحلا ❤️🙏🇱🇧#شو_عملتلي_بالبلد #زين_العمر pic.twitter.com/ATybN8UCSA