بعد التطورات الأخيرة... معين شريف في رسالة مدوية: هذا ما نشره!

بعد التطورات الأخيرة... معين شريف في رسالة مدوية: هذا ما نشره!

تفاعل الفنان اللبناني معين شريف مع الأحداث التي تحصل حالياً في لبنان بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مناطق لبنانية عدة.



وكتب شريف في منشور عبر حسابه على إكس: "بعد كل هذا التخاذل و الصمت المخزي أخشى في المستقبل أن تصبح الإنسانية جريمة يعاقب عليها القانون الدولي الساكت عن جرائم هذا العدو المتوحش الإرهابي. ولكن الله اكبر و رجاله سيثأرون لكل المظلومين بإذن الله".