بعد التطورات الأخيرة... معين شريف في رسالة مدوية: هذا ما نشره!

بعد كل هذا التخاذل و الصمت المخزي أخشى في المستقبل ان تصبح الإنسانية جريمة يعاقب عليها القانون الدولي الساكت عن جرائم هذا العدو المتوحش الإرهابي.
ولكن الله اكبر و رجاله سيثأرون لكل المظلومين بإذن الله.#جاء_نصر_الله#لبنان#فلسطين#محكمة_التاريخ
— Moeen Shreif - معين شريف (@moeenshreif) October 13, 2024
بعد كل هذا التخاذل و الصمت المخزي أخشى في المستقبل ان تصبح الإنسانية جريمة يعاقب عليها القانون الدولي الساكت عن جرائم هذا العدو المتوحش الإرهابي.
ولكن الله اكبر و رجاله سيثأرون لكل المظلومين بإذن الله.#جاء_نصر_الله#لبنان#فلسطين#محكمة_التاريخ