سارة أبي كنعان: "كيف رح نتعافى؟"

عبرت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان عن حزنها على بلدها بسبب الظروف الحالية التي تعصف به في منشور عبر حسابها على انستغرام.

ونشرت سارة صورة لها وهي تقف أمام إشارة مرور وكتبت: "شغلنا شوي صعب، بيتطلّب إنك تنفصل عن الحياة الواقعية وتجسّد حالات يمكن بوقتها إنت مش حاسسها أبداً … ظروف بلدي بوقت أنا بعيدة عنو موجعني وما عم بعرف لا اشتغل ولا عبّر أكتر … بنزل ستوري، منجمع مساعدات، منضل على الأخبار بين مشهد ومشهد، مندق كل نص ساعة لأهلنا ولأصحابنا ، منفرط من البكي فجأة… وبعدين؟ علينا الصوت، خبرنا رفقاتنا، العالم كلو معصب ومتفاجأ ومتضامن وبعدين؟؟؟ وين وقف اطلاق النار؟ كيف رح نتعافى؟ حبيت نزل هالصورة لأنو اشارة عدم المرور كتير معبرة، بس هيك … ومشتاقة لبلدي، كمان بس هيك ...".