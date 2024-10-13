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بعد استخدامها الذكاء الاصطناعي لدعم لبنان... باميلا الكيك في مرمى الانتقادات: "عايشة بكوكب زحل"

فنّ
2024-10-13 | 15:40
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بعد استخدامها الذكاء الاصطناعي لدعم لبنان... باميلا الكيك في مرمى الانتقادات: &quot;عايشة بكوكب زحل&quot;
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بعد استخدامها الذكاء الاصطناعي لدعم لبنان... باميلا الكيك في مرمى الانتقادات: "عايشة بكوكب زحل"

بعد استخدامها الذكاء الاصطناعي لدعم لبنان... باميلا الكيك في مرمى الانتقادات: "عايشة بكوكب زحل"

جددت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك دعمها ومساندتها للبنان من خلال نشرها مجموعة من الصور التي استخدمت فيها تقنية الذكاء الاصطناعي عبر حسابها على انستغرام.

ونشرت باميلا صورة ظهرت فيها وهي تقف أمام العلم اللبناني الذي يحيط به الدمار وكتبت: "كل ما هو مقدر سيكون..".

كما نشرت باميلا صورة أخرى ظهرت فيها وهي تواجه مشهد الدمار خلفها، بالإضافة إلى صورة سوداء وصورة أخرى لها مع خلفية شبيهة بخلفية الصورة السابقة.

ومن جهة أخرى، انتقد الجمهور الطريقة التي اختارت الكيك التضامن من خلالها مع بلدها وكتب أحدهم: "عايشة بكوكب زحل".

 

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